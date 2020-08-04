Son dakika haberi! Mersin'deki kazada yaralanan 6 askerin tedavisi sürüyor Son dakika haberi... Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 6 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 6 askerin tedavisi, kentteki hastanelerde devam ediyor.

Kazanın ardından durumları ağır olduğu için ambulans helikopterler ve karayoluyla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'nün tedavisi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 3'nün ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

27 Temmuz tarihinde Mut ilçesinde meydana gelen kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybederken, 27 asker de yaralanmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA