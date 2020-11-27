Son dakika haberi | Mersin'deki fuhuş operasyonu kapsamında 18 kişi tutuklandı
Son dakika haber... Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, 1 zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 18'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Firari iki şüpheli aranıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar