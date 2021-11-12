Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Son dakika haber... Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9 Kasım'da sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 14 zanlının yakalandığı şafak operasyonu kapsamında aranan iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılardan biri, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında aranan 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 9 Kasım'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlının adreslerine şafak vakti operasyon düzenlemiş, 100 polisin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde, 3 dizüstü bilgisayar, 5 harici bellek, 21 cep telefonu, 263 SIM kart, 11 banka kartı, iki USB flaş disk, hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, bilgisayar kasası ve 3 bin 600 lira ele geçirilmişti.

Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi! Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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