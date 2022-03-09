MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA - Haberler

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MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de, polisin terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda, aralarında ABD ve Ürdün vatandaşı M.A.L.'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de, polisin terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonunda, aralarında ABD ve Ürdün vatandaşı M.A.L.'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A.L., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ABD vatandaşı E.J.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından gelen yazı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Bu kapsamda ABD ve Ürdün vatandaşı olan 'Abu Malik' kod adlı M.A.L.'nin Akdeniz ilçesinde olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A.L.'nin yanı sıra terör örgütü içinde paralı çalıştığı saptanan M.E.E. ve DEAŞ ile internet üzerinden iletişim halinde olan Ö.E.S., gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyallere ise el koyuldu. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.A.L., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.E.E. ve Ö.E.S. de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA

MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA

MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA

MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Terör, Ürdün, DEAŞ, Güncel, Haberler

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