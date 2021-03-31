Son dakika haberi: Mersin'deki baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Son dakika haberler: Mersin'deki baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Mersin'de meydana gelen, baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi Görüntülere göre karşı yönden hızlıca gelen otomobilinin çarpmasıyla ters dönen ve sürüklenen otomobil,...