Son dakika haberi | Mersin'de yol kenarında yaralı bulunan genç, hastanede hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
23.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:34
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında yaralı halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu üzerinde yol kenarında devrilen motosikletin yanında yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Serkan Kocamaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocamaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Kaynak: AA