Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşına yönelik tedbirler masaya yatırıldı
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Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşına yönelik tedbirler masaya yatırıldı

28.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:04
Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşına yönelik tedbirler masaya yatırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlenen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri ele alındı.

Güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetleri ve trafik tedbirlerine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, yılbaşını kapsayacak şekilde gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, kaymakamlıkların koordinasyonunda gerekli hazırlıkların yapılması için çalışmalara başlandığını ifade ederek, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların yılbaşında görev başında olacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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