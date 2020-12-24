Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
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Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

24.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:26
Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de, polis ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı.

Mersin'de, polis ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Tekel bayileri ve alkollü içki satışının yapıldığı işletmeleri denetleyen ekipler, barkod kontrolü yaptı.

Gümrük kaçağı içki ve etil alkol kontrollerinin de yapıldığı denetimler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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