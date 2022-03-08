Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA, Serkan Avci - Güncel
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Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği "Brego"nun da desteğiyle adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu etkili satışı yasal kısıtlı 11 bin 200 hap, 144 gram sentetik uyuşturucu, 379 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca ve pompalı tüfek ile 65 fişek ve 63 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA / Serkan Avci - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Mersin, Güncel, Haberler

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