Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik bir araç ve evde arama yaptı.

Polis, 162 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirilen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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