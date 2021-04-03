Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 32 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, ekipler tarafından emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya