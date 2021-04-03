Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 32 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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