Son dakika haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülnar ilçesi Yenice Mahallesi ile Aydıncık ilçesi Hacıbahattin Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine belirlenen adreslerde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, 337 kök Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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