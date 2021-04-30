Son dakika haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.