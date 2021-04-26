Son dakika haberi: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Akçakıl mevkiinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Evde 76 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya