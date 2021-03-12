Son dakika haberi | Mersin'de uyuşturucu operasyonu : 3 gözaltı
12.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:23
Gelen son dakika haberlerine göre Silifke'de uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke'de uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda M.S, N.K. ve B.Z. gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde 3 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya