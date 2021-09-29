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Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler... Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 35 kök kenevir bitkisi ile 110 gram esrar ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, 35 kök kenevir bitkisi ile 110 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, ilçeye bağlı Çiftepınar Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde arama yaptı. Uyuşturucu madde tespit köpeği yardımı ile yapılan aramada, 110 gram kubar esrar ile 35 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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