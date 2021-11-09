Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin Dal yönetimindeki 33 N 3297 plakalı otomobil, de Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili sabitledikten sonra içerisindeki 3 kişiyi kurtardı.

Sağlık kontrolleri yapılan üç kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

 SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

SOSYAL MEDYA FENOMENLİĞİ İÇİN YOLA YATIP, DENİZE ATLAMIŞ

 Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title