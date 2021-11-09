Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin Dal yönetimindeki 33 N 3297 plakalı otomobil, de Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili sabitledikten sonra içerisindeki 3 kişiyi kurtardı.

Sağlık kontrolleri yapılan üç kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberi Kaydet