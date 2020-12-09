Son dakika haberi... Mersin'de uçuruma yuvarlanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika gündem haberi... Mersin'in Yenişehir ilçesinde uçuruma yuvarlanıp yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde uçuruma yuvarlanıp yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki Çukurkeşlik mevkisindeki kırsal bölgede alkol aldığı iddia edilen 56 yaşındaki Mustafa Ümit Sarıbay, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.
Sarıbay'ın uçuruma yuvarlandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu ihbar etti.
Bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Sarıbay'ı kurtarma çalışması başlattı.
Yaralı Sarıbay, uzun uğraşlar sonucu ekipler tarafından halat ve sedye yardımıyla düştüğü yerden alındı.
Kafasında çeşitli kırıklar tespit edilen Sarıbay, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci