kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
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kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi

kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de 20 metre yükseklikteki köprüden düşen kamyonette yaşamını yitiren sürücü Halil Çapar (43) ile kızı Dilek Çapar'ın (22) cenazeleri memleketleri Kahramanmaraş'a gönderildi.

MERSİN'de 20 metre yükseklikteki köprüden düşen kamyonette yaşamını yitiren sürücü Halil Çapar (43) ile kızı Dilek Çapar'ın (22) cenazeleri memleketleri Kahramanmaraş'a gönderildi.

Yenişehir ilçesi Mersin Stadyumu civarı, 34'üncü Cadde'de, Halil Çapar yönetimindeki 33 TU 175 plakalı özel bir üniversiteye ait kamyonet, 20 metre yüksekliğindeki set köprüden narenciye bahçesine düştü. Kazada sürücü Halil Çapar ile kızı Dilek Çapar hayatını kaybetti. Halil Çapar'ın ağır yaralanan eşi Fatma Çapar (44) ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Baba ve kızının cenazeleri, Mersin Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a gönderildi.


kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi
kızın cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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