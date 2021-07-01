Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti.

Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası girişinde Yaylayolu'nun Erdemli Karaman istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Z.S. yönetimindeki 33 VCU 19 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'e çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı iki kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız

Muz serasında kocasını öldüren kadın: '15 yıl boyunca şiddet gördüm'
Muz serasında kocasını öldüren kadın: "15 yıl boyunca şiddet gördüm"
'Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor' yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ali Babacan Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 20:43:56. #1.14#

title