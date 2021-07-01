Son dakika haberleri... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

Son dakika haberler... Mersin'de trafik kazası: 2 ölü Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti.

Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Avgadı Yaylası girişinde Yaylayolu'nun Erdemli Karaman istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Z.S. yönetimindeki 33 VCU 19 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmekte olan Fethiye Topak ile Nebahat Gülmez'e çarptı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle kaza yerine 112 ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı iki kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız