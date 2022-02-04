Son dakika haberi... Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Mersin'de

Son dakika habere göre Mersin polisi, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda merkez Akdeniz ilçesinde 5 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.Y., M.A., E.K. ve R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 paket halinde 59 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 7 adet tabanca fişeği ile 1 adet kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mersin, Silah, 3. Sayfa, Haber

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