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Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonuMersin'de 250 polis, tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi 35 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuruna da el konuldu Mersin'de 250 polis, tefeci ve kaçakçılara yönelik...

MERSİN (İHA) - Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

Mersin'de 250 polis, tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi

35 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuruna da el konuldu

MERSİN - Mersin'de 250 polis, tefeci ve kaçakçılara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 35 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuruna da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde tefecilik ve kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 35 adres belirleyen ekiple, bu sabah 250 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi. Terörle Mücadele ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 35 adrese girildi. Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu

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