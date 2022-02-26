Son dakika haberi: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2) - Haberler

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Son dakika haberi: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Güncel
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Son dakika haberi: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre SERBEST KALDILARMersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MERSİN (DHA) - SERBEST KALDILAR

Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Mersin, Polis, Güncel, Haberler

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