Son dakika haberi: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)

MERSİN (DHA) - SERBEST KALDILAR

Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.