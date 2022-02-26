Son dakika haberi: Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 4 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre SERBEST KALDILARMersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
MERSİN (DHA) - SERBEST KALDILAR
Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler H.B., M.F., R.F. ve İ.F., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel