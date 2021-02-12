Son dakika haberi: Mersin'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN'in Toroslar ilçesinde jandarma ekiplerince bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazma deri kitap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, ellerinde bulunan tarihi eseri satmak isteyen şüphelilerin olduğunu saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçuk Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazması deri kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN