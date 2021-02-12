Son dakika haberi: Mersin'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Mersin'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

12.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:49
Son dakika haberi: Mersin'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'in Toroslar ilçesinde jandarma ekiplerince bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazma deri kitap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde jandarma ekiplerince bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazma deri kitap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, ellerinde bulunan tarihi eseri satmak isteyen şüphelilerin olduğunu saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçuk Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazması deri kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sibel Can Müge Anlı Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Mersin'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 13:06:02. #1.14#
title