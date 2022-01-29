Son dakika haberi | Mersin'de tamirhanede çıkan yangında iki kişi yaralandı
AA, Ahmet Güler - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Mut ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, LPG'li araç tamirhanesinde çıkan yangında iki kişi yaralandı.
Palantepe Mahallesi'nde, İ.K'nin aracının LPG deposu, H.K'nin tamirhanesindeki işlem sırasında alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini de sardı.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralanan İ.K. ve H.K. hastaneye kaldırıldı.
AA / Ahmet Güler - Güncel