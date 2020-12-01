Son dakika haberi: Mersin'de şüphelenilen araçtan 230 kilogram kaçak tütün çıktı

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine aranan otomobilde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, jandarma ekiplerince şüphe üzerine aranan otomobilde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından D-400 karayolunda denetim yapıldı.

Denetimde, bir sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, aracının bagajında yaptıkları incelemede kıyılmış halde satışa hazır 230 kilogram tütün buldu.

Gözaltına alınan sürücüye, Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu kapsamında 3 bin 873 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar