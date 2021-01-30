Son dakika haberi... Mersin'de sulama kanalının bacasında düşen 2 şahin kurtarıldı
30.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:58
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalının bacasına düşen 2 şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalının bacasına düşen 2 şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşiltepe Mahallesi'de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının bacasında 2 şahin olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri kanaldan şahinleri kurtardı.
Koruma altına alınan şahinler, kontrollerinin ardından yeniden doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt