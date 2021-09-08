Son dakika haberi | Mersin'de sulama kanalına düşen kişi öldü
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Son dakika haberi | Mersin'de sulama kanalına düşen kişi öldü

Son dakika haberi | Mersin'de sulama kanalına düşen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Akbulut (81) Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına, elini yıkamak istediği sırada düştü.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan Akbulut, ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesinde öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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