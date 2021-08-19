Son dakika haberi: Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Son dakika haberi: Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Son dakika haberi: Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Mersin'de, suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Mersin'de, suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılara yönelik operasyonda 12 kişiyi yakaladı, 900 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G, E.T. ve M.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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Son dakika haberi: Mersin'de suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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