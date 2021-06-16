Son dakika haberi: Mersin'de su kaynakları yangın sezonuna hazır
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Son dakika haberi: Mersin'de su kaynakları yangın sezonuna hazır

Son dakika haberi: Mersin'de su kaynakları yangın sezonuna hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki su kaynaklarının yangın sezonuna hazır hale getirildi bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarındaki su kaynaklarının yangın sezonuna hazır hale getirildi bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne ait su toplama çukurlarını denetledi. 2021 yılında Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde 4, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünde 3, Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde 3 ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet olmak üzere toplam 14 adet ekonomik ömrünü tamamlamış jeomembran su toplama çukurunun beton havuza dönüştürülmesi için ihale yapıldığını söyleyen Akduman, "Bu havuzlardan 6 tanesi tamamlandı ve su tutmaya başladı. Diğerleri de program dahilinde haziran ayı içerisinde bitirilerek hazır hale getirilecektir" dedi. - MERSİN

Son dakika haberi: Mersin'de su kaynakları yangın sezonuna hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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