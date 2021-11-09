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Son dakika haberi... Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon (2)

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon (2)

Son dakika gündem haberi... 14 ŞÜPHELİ YAKALANDIMersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 5 harddisk, 21 cep telefonu, 263 sim kart, 7 sim kart kabı, 11 banka kartı, 2 USB bellek, 1 hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, 1 bilgisayar kasası ve 3 dizüstü bilgisayar ile 3 bin 600 TL'ye el konuldu.Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında 6 şüphelinin arandığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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