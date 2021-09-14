Son dakika haberi! Mersin'de sivil jandarma ekipleri yolcu gibi binerek toplu ulaşım araçlarını denetledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Mersin'de sivil jandarma ekipleri yolcu gibi binerek toplu ulaşım araçlarını denetledi

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Mersin'de sivil jandarma ekipleri yolcu gibi binerek toplu ulaşım araçlarını denetledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Silifke ilçesinde sivil jandarma trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetleme yaptı.

Silifke ilçesinde sivil jandarma trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetleme yaptı.

Silifke içinde yolu taşıyan toplu ulaşım araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma trafik personelleri, bindikleri aracın şoförünün kural ihlali yapıp yapmadığını ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlardan inen sivil jandarma personeli, araçla yolculuk eden vatandaşlara da, araç şoförlerinin herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğinin görmeleri halinde polise ya da jandarmaya bilgi vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
Komşularına kızdı hakaret içerikli pankart astı: 'Aracını buraya park eden şerefsizdir'

Komşularına kızdı hakaret içerikli pankart astı: "Aracını buraya park eden şerefsizdir"
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Gülşen Beren Saat Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Diego Marcao Ali Koç Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Mersin'de sivil jandarma ekipleri yolcu gibi binerek toplu ulaşım araçlarını denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 15:30:31. #1.11#