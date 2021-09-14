Son dakika haberi! Mersin'de sivil jandarma ekipleri yolcu gibi binerek toplu ulaşım araçlarını denetledi

Silifke ilçesinde sivil jandarma trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binerek denetleme yaptı.

Silifke içinde yolu taşıyan toplu ulaşım araçlarına yolcu olarak binen sivil jandarma trafik personelleri, bindikleri aracın şoförünün kural ihlali yapıp yapmadığını ve yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Trafik kontrol noktalarında durdurulan araçlardan inen sivil jandarma personeli, araçla yolculuk eden vatandaşlara da, araç şoförlerinin herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğinin görmeleri halinde polise ya da jandarmaya bilgi vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.