Son dakika haberi | Mersin'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi karıştığı kavgada silahla vurularak yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi karıştığı kavgada silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde Murat A (36) ile Emre Y (31) ve Fadıl U (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat A'ya tabancayla ateş edilerek yaralandı. Murat A, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay sonrası firar eden iki şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt