Son dakika haberi: Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika haberi: Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

23.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:42
Son dakika haberi: Mersin'de silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde borç meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah E, İlhan E. ve Serdar A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltında alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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