Son dakika haberi! Mersin'de 'silah ticareti' operasyonu: 13 gözaltı Son dakika haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirilirken, 13 kişi de gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve şarjör ele geçirilirken, 13 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, 'silah ticareti' suçunu işledikleri, aracılık ettikleri ve bu suçu işleyenlerden silah temin ettikleri tespit edilen 17 şüpheliye yönelik 23 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda; 7 ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, faturasız 56 kurusıkı tabanca, 28 ruhsatsız av tüfeği, 292 adet 9 mm tabanca fişeği, 50 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 80 av tüfeği fişeği, 65 tabanca şarjörü, 13 boş kovan, 3 silah üst kapak sürgüsü ve ayarlı silah gezi bulundu. Ayrıca şüphelilere yönelik operasyonda, 30 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kimliği tespit edilen 17 şüpheliden 13 'ü yakalanırken, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA