Silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Haberler
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı zanlıların iki adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde biri kurusıkı 5'i ruhsatsız 6 tabanca, iki ruhsatsız pompalı tüfek, silahlara ait 108 fişek, 13 pompalı tüfek kartuşu, 392 uyuşturucu hap ve döner bıçağı ele geçirildi.

Ekipler 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Silah kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı yakalandı

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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