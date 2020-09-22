Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı
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Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı Alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale geldi Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

22.09.2020 03:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 04:49

Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale geldi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ön kabini ve motor kısmı tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolunda, Mersin istikametinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine gitmekte olan R.K. yönetimindeki 33 AAK 938 plakalı üzeri plastik kasa yüklü kamyonun şoför kabininde yangın çıktı. Sürücü, aracı park ederek çevredekilerden yardım istedi.

Yangına ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlar tarafından yapılsa da söndürülemedi. Çevredekiler olayı itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mezitli Grup Amirliği ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz hale geldi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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