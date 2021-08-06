Son dakika haberi... Mersin'de şelaleye atlarken kafasını kayalıklara çarpan çocuk öldü
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Son dakika haberi... Mersin'de şelaleye atlarken kafasını kayalıklara çarpan çocuk öldü

Son dakika haberi... Mersin'de şelaleye atlarken kafasını kayalıklara çarpan çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği şelalede kafasını kayalıklara çarpan çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği şelalede kafasını kayalıklara çarpan çocuk hayatını kaybetti.

Arkadaşlarıyla, yüzülmesi yasak olan Tarsus Şelalesi'ne giden Adnan Susan (12), yaklaşık 5 metrelik yükseklikten suya atladı.

Bu sırada başını kayalıklara çarparak yaralanan Susan, itfaiye ekiplerince şelaleden çıkarıldı.

İlk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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