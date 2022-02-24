Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti

Son dakika haberleri... Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Deresi'nin debisinin yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı, ekipler nöbet tutmaya başladı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata Deresi'nin debisinin yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı, ekipler nöbet tutmaya başladı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde ara ara etkili oldu. Yağışla birlikte bin 500 rakımlarda mevcut karın da erimesiyle Alata Deresi'nde su seviyesi büyük oranda yükseldi. Bunun üzerine ilçenin ortasından geçen derenin sahile 50 metre uzağındaki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatılarak iş makineleri sevk edildi. Erdemli Belediyesine ait 2 iş makinesi köprü üzerinde müdahale için hazır beklerken, sel durumunda bent yapılması amacıyla 14 kamyonla da dolgu malzemesi getirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin de tedbir aldığı sel nöbetinde vatandaşlar da merakla bekledi. Ekiplerin sabaha kadar nöbetini sürdüreceği kaydedildi.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız/ İHA)

Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti

Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti

Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti

Son dakika haberi! Mersin'de sel nöbeti

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mersin, Sel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title