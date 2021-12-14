Son dakika haberi: Mersin'de saunaya fuhuş operasyonu; 2 gözaltı

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde sauna ve SPA merkezi olarak hizmet veren iş yerine yapılan operasyonda, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yenişehir ilçesinde sauna ve SPA merkezi olarak hizmet veren bir iş yerinde yapılan baskında, şüpheliler M.K. ve U.Ü. ile 4 kadın gözaltına alındı. Kadınların ifadesi doğrultusunda iş yerinde fuhuş yaptırıldığı saptandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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