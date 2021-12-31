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Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, dün Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş, yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti.

Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

(Hüseyin Yıldız-İHA)

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

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