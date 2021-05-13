Son dakika haberi: Mersin'de sahile ölü oluklu balina vurdu (2)
Bir son dakika haberine göre İŞ MAKİNESİYLE DENİZDEN ÇIKARILDIMersin'de sahile vuran 8-10 metre büyüklüğündeki ölü oluklu balina, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle denizden çıkarıldı.
İŞ MAKİNESİYLE DENİZDEN ÇIKARILDI
Mersin'de sahile vuran 8-10 metre büyüklüğündeki ölü oluklu balina, Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle denizden çıkarıldı. Kamyona yüklenecek balina, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi'ne götürülecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN