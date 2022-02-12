Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberler... Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.

Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.

"Pençe-3" adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi... Mersin'de PKK/KCK soruşturmasında 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Gözaltı, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title