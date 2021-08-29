Son dakika haberi: Mersin'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi: Mersin'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi: Mersin'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyol kenarındaki ağaçlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyol kenarındaki ağaçlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Berdan Viyadüğü mevkisindeki ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Soğutma çalışması da yapılan bölgede, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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Son dakika haberi: Mersin'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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