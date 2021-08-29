Son dakika haberi: Mersin'de otoyol kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyol kenarındaki ağaçlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyol kenarındaki ağaçlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Berdan Viyadüğü mevkisindeki ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Soğutma çalışması da yapılan bölgede, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt