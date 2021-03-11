Son dakika haberi... Mersin'de otomobil yangını
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Son dakika haberi... Mersin'de otomobil yangını

11.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:50
Son dakika haberi... Mersin'de otomobil yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarsus ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

Tarsus ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar meydana geldi.

Suriye uyruklu Diyab El Butan idaresindeki 01 DRP 38 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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