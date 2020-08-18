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Son dakika haberi... MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Son dakika haberi... MERSİN'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Son dakika haberi... MERSİN'DE ORMAN YANGINI
18.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:52

MERSİN'in Gülnar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Gülnar'ın Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, sabah saatlerinde yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Silifke, Mut, Bozyazı, Anamur ilçelerinden ekipler de söndürme çalışmasına destek verdi. Gülnar Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, 15 arazöz ve çok sayıda iş makinesi kullandı. Havadan da 3 yangın söndürme helikopteriyle destek verildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında, 2 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. 

AYNI BÖLGEDE 2 KİŞİ CAN VERMİŞTİÖte yandan aynı bölgede 2008- 2011 yıllarında çıkan yangında, 400 hektarlık alan zarar görürken, Hatice Kırlangıç (84) ile Hatice Bulut (16) yaşamını yitirmişti. 25 kişiden 24'ü, dumandan zehirlenmiş, 1 kişinin de vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelmişti. 

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Kaynak: DHA

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