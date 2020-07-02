Son dakika haberi: Mersin'de orman köylüsüne destek
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Son dakika haberi: Mersin'de orman köylüsüne destek

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin Orman İşletme Müdürlüğünce, Mezitli ilçesindeki orman köylülerine 3 traktör ve 4 sürütücü desteği yapıldı.

Son dakika haberi: Mersin'de orman köylüsüne destek
02.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:00

Mersin Orman İşletme Müdürlüğünce, Mezitli ilçesindeki orman köylülerine 3 traktör ve 4 sürütücü desteği yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzucubelen Mahallesi'nde gerçekleştirilen teslim törenine, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman,Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürü Zafer Kızıl, İl Orman İşletme Müdürü Adnan Zorlukan Aber, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, destek bulunulan araçların kazasız belasız ve bol kazançlı işlerde kullanılması temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Manşet

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