Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
08.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:06
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Huzurkent Mahallesi'nde bir narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci