Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

08.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:06

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir narenciye fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Huzurkent Mahallesi'nde bir narenciye fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürdürüyor.

Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Serdar Aziz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Narenciye fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 23:06:08. #1.16#
title