Son dakika haberi! MERSİN'DE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haberi... MERSİN'de, iş yeri önündeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
MERSİN'de, iş yeri önündeki motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Mezitli ilçesinde Enes U., çalıştığı iş yerinin önündeki 01 EJK 69 plakalı motosikletini dün mesai çıkışı yerinde göremedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelendiğinde motosikletin, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındığı belirlendi. Enes U., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı