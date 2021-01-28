Son dakika haberi! Mersin'de kumar operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Mersin'de kumar operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

28.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:06
Son dakika haberi! Mersin'de kumar operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Mersin'de kumar oynattıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Mersin'de kumar oynattıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynattığı ileri sürülen şüpheliler B.D. ile Ö.Y'nin iş yerlerinde, depolarında ve araçlarında arama yaptı.

Aramada 7 kumar makinesi ile makinede oyun oynamak için kullanılan bozuk paralar ele geçirildi. Ekipler, makinelerin ekranlarının uzaktan kumandayla "fatura ödeme aleti"ne dönüştürüldüğünü, şüphelilerin bu yöntemle yakalanmamaya çalıştığını da tespit etti.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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