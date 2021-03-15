Son dakika haberi! Mersin'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi
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Son dakika haberi! Mersin'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi

15.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:14
Son dakika haberi! Mersin'de Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlıkçılar anısına fidan dikildi

Son dakika haberler... Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

Tarsus Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Beydeğirmeni Mahallesi'ndeki Pandemi Sağlık Şehitleri Fıstık Çamı Koruluğu'na dikilen fidanlara, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının adları verildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlıkçıların, insanların yaşamlarını kurtarmak için verdiği mücadelelerin asla unutulmayacağını söyledi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek istediklerini ifade eden Bozdoğan, "Şehitlerimiz yaşarken insanlara sağlık dağıtıyordu. Şimdi ise doğada kök salıp büyüdükten sonra ağaç olup oksijen üreterek insanlara yeniden hayat verecekler." dedi.

Fidan dikim etkinliğine, belediye başkan yardımcıları ve meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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